Amarcord al Comunale di Trapani. Boscaglia, il passato e quella necessità di fare punti

Per una neopromossa lottare per la qualificazione ai prossimi playoff è un traguardo non di poco conto. Riuscirci o meno, per certi, versi ha un valore relativo, considerando che l'obiettivo acclarato per questi club è e rimane fino alla fine la salvezza.

Il momento difficile - Visto che, però, la classifica parla chiaro perché non provarci? Sarà molto probabilmente questo il pensiero nella testa della Virtus Entella di Roberto Boscaglia. Le due sconfitte interne contro Benevento e Crotone, successivi al pareggio di Venezia, hanno allungato l'astinenza dalla vittoria a quasi un mese, ma niente è ancora perduto in chiave playoff. I punti di disavanzo dal Chievo, che attualmente occupa l'ultima posizione utile per il post season, sono appena due e la gara di questa sera in casa del Trapani penultimo in classifica potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire.

Amarcord al 'Comunale' - Lo stadio della città siciliana non sarà comunque una facile terra di conquista. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno un disperato bisogno di punti per poter ancora sperare quantomeno nei playout e ogni gara è oggettivamente vitale. Anche una giocata contro tanti vecchi amici. A Trapani hanno, infatti, scritto pagine importanti nel recente passato sia lo stesso Boscaglia che ha vissuto sei anni con quei colori addosso sia per giocatori come Mancosu e Nizzetto che si sono imposti nel campionato cadetto proprio grazie a quella società.

Nessuna delle due squadre, per un motivo o per un altro, non potranno cedere il passo ai ricordi. Servono punti, per la salvezza o per i sogno Serie A. Per le emozioni ripassare dopo il 90'.