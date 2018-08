Amichevoli, Suciu risponde a Magnaghi: 1-1 Pordenone-Venezia

Pordenone e Venezia si sono affrontate oggi in amichevole al Bottecchia. 1-1 il risultato finale, con Suciu che per il Venezia nella ripresa ha risposto al gol del primo tempo di Magnaghi. Di seguito il tabellino.

PORDENONE-VENEZIA 1-1

RETI: 37′ pt Magnaghi, 13′ st Suciu

Pordenone (4-3-1-2): Bindi (41′ st Martini), Semenzato, Stefani (C), Barison (29′ st Bassoli), De Agostini; Bombagi (29′ st Nunzella), Burrai, Gavazzi (21′ st De Anna); Berrettoni (1′ st Ciurria); Candellone, Magnaghi (29′ st Bertoli). A disposizione: Mazzini, Nardini, Terranova, Cotali. All. Tesser

Venezia (4-3-3): Lezzerini (1′ st Facchin), Andelkovic (21′ st Coppolaro), Modolo, Bruscagin (13′ st Cernuto), Mgliorelli; Suciu (29′ st Zennaro), Schiavone (21′ st Bentivoglio), Segre (29′ st Pinato); Di Mariano (13′ st Zampano), Vrioni (29′ st St Clair), Fabiano (21′ st Geijo). A disposizione: Enzo, Spigariol. All. Vecchi

Arbitro: Marini Primo assistente: Minutti Secondo assistente: Lazzaroni