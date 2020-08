Anche l'Entella "punta" Leo Messi: "Solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceleste"

Sono molti i club a giro per il mondo che attraverso i social hanno giocato sulla volontà di Leo Messi di lasciare il Barcellona per accostarlo ai propri colori. Fr questi c'è anche la Virtus Entella che via Twitter ha scritto: "Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceleste! Se vuoi farci un pensierino...".