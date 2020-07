Ancora 90' per la Serie A. Due club già per i playoff e sei chiamati all'ultimo assalto

vedi letture

Per far capire quanto sarà intenso, combattuto e importante l'ultimo turno di Serie B basta pensare che su 20 squadre solo 5 affronteranno gli ultimi 90' della stagione regolare senza obiettivi di classifica: Benevento e Crotone già promosse in A, Cremonese ed Entella matematicamente salve e il Livorno già retrocesso in C. Per le altre tutto è ancora in gioco. Dalla lotta salvezza, a quella per i playoff che valgono l'ultimo biglietto ancora a disposizione per salire nei piani alti del calcio italiano.

LE SQUADRE IN CORSA - Fra le squadre interessate alla lotta per la A le uniche certe della partecipazione ad oggi sono Spezia e Pordenone, con i ramarri che però dovranno comunque cercare di mantenere il quarto posto attuale per non perdere la possibilità di entrare in gioco in semifinale (traguardo già in mano degli aquilotti). Per le altre, ovvero Cittadella, Chievo Verona, Pisa, Frosinone, Salernitana ed Empoli, tutto passerà dalla 38^ e ultima giornata dove ci sarà anche uno scontro diretto decisivo come quello fra i ciociari di Alessandro Nesta e i nerazzurri di Luca D'Angelo che potrà rivestire il ruolo di vero e proprio spartiacque.

C'è dunque ancora tanto da giocarsi in Serie B. Fino all'ultimo respiro. Per non annoiarsi mai.

PROGRAMMA 38^ GIORNATA

Ascoli-Benevento

Chievo-Pescara

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Pordenone

Entella-Cittadella

Frosinone-Pisa

Livorno-Empoli

Salernitana-Spezia

Trapani-Crotone

Venezia-Perugia

CLASSIFICA

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo Verona 53

Pisa 52

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41*

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione