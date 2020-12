Ancora un esonero in B: numeri in crescita rispetto a quelli della passata stagione

vedi letture

Se la 13^ giornata del campionato di B è passata indenne per gli allenatori del torneo Cadetto, la stessa cosa non si può dire della 14^, che ha visto il secondo ribaltone stagione ad Ascoli: il club, nella tardissima serata di ieri, infatti, ha esonerato il tecnico Delio Rossi e il suo staff.

Cinque le panchine saltate, ma girandole di nomi, considerando che il Brescia, dopo l'esonero di Luigi Delneri, ha sollevato dalla guida tecnica anche Diego Lopez, per affidarsi a Davide Dionigi. Cambi poi per Entella e Pescara, che, si sono affidate rispettivamente a Vincenzo Vivarini e Roberto Breda dopo gli addii con Bruno Tedino (saltato all'8^ giornata) e Massimo Oddo (saltato il turno successivo), e infine, prima di ieri, per la Reggina, che alla 12^ giornata ha esonerato Domenico Toscano per chiamare Marco Baroni.

Ieri, ripetiamo, l'Ascoli, con Rossi rimasto al timone dei bianconeri per soli tre turni.

Numeri, quelli ora citati, ben diversi dalla passata stagione, quando dopo 14 giornate erano solo due gli esoneri, il primo dei quali al 7^ turno, dove la Cremonese optò per il già citato Baroni a posto di Massimo Rastelli. Fu poi l'Empoli, post 12^ giornata, a cambiare, con Roberto Muzzi che prese il posto di Cristian Bucchi.