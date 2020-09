Andata e ritorno. Luca Mora dalla SPAL allo Spezia. E viceversa

Nell'estate di due anni fa dopo aver vissuto la sua prima stagione in Serie A con la maglia della SPAL Luca Mora, centrocampista classe 1988, decide di salutare Ferrara per accettare il nuovo progetto dello Spezia. Oggi, due anni dopo, con i Liguri per la prima volta nella storia sul palcoscenico della massima serie il giocatore parmense potrebbe nuovamente cambiare maglia. Per far ritorno al 'Mazza'. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mora è tornato ad essere un nome sensibile per la nuova SPAL di Giorgio Zamuner e Pasquale Marino.