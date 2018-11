Andreazzoli: "Grazie a tutti, in particolar modo al popolo empolese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, ex tecnico dell'Empoli, vincitore della Panchina d'Argento, commenta così il suo successo: "Colgo l'occasione per ringraziare per chi mi ha votato. Ricevere un premio da una platea di questo tipo è una grande cosa. Voglio condividerlo con altri allenatori del campionato che erano meritevoli come me. Voglio ringraziare l'Empoli, ho avuto a disposizione dei calciatori bravi e molto seri. Voglio ringraziare anche il popolo empolese per come mi ha sostenuto e per come mi sta sostenendo".