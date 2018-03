Andreazzoli ha ribaltato l'Empoli. E ora può vincere il campionato

© foto di Federico De Luca

L'esonero di Vincenzo Vivarini, dopo l'1-1 contro la Cremonese, aveva fatto storcere il naso a molti. L'Empoli, in fin dei conti, era al quarto posto, in lotta per la vetta, non perdeva da oltre un mese: non la tipica situazione in cui la proprietà decide di cambiare guida tecnica.

A due mesi da quell'esonero, difficile immaginare una scelta più azzeccata. Aurelio Andreazzoli, in dieci partite, ha ribaltato i toscani. A livello tattico: difesa a quattro, trequartista, i toscani scendono in campo per prendere il controllo del gioco, non subirlo. E il controllo lo hanno preso, ma del campionato.

25 gol in 10 partite. Sette vittorie e tre pareggi, la coppia gol Donnarumma-Caputo che scoppia, ma non solo quella: hanno trovato continuità Zajc e Krunic, come pure Bennacer. Una squadra ribaltata, un campionato che potrebbe aver trovato la squadra decisa ad ammazzarlo. Il Palermo e il Frosinone vanno avanti, ma con alti e bassi. Cercavamo la squadra che dominasse la Serie B, abbiamo trovato l'Empoli.