Andreazzoli l'invincibile. Da azzardo a mossa vincente

Poteva sembrare un azzardo e invece si è rivelata una mossa più che vincente. Aurelio Andreazzoli in pochi mesi ha infatti conquistato tutti alla sua prima esperienza da primo allenatore a distanza di cinque anni dall'esperienza alla guida della Roma e una vita passata come assistente dei vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina giallorossa, da Luciano Spalletti a Rudi Garcia passando per Luis Enrique, Zdenek Zeman e Vincenzo Montella. Un campionato stravinto marciando a un ritmo insostenibile per tutti e senza conoscere sconfitta. Perché l'Empoli di Andreazzoli in 22 partite ha collezionato 15 vittorie e 7 pareggi viaggiando alla media stratosferica di 2,36 punti a partita con appena 19 reti al passivo e ben 49 all'attivo arrivate grazie a una coppia-gol mai vista in Serie B, 49 gol in due, come quella formata da Francesco Caputo e Alfredo Donnarumma primo e secondo nella classifica dei cannonieri. Due che hanno fatto anche meglio di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne nel Pescara di Zeman di qualche anno addietro scrivendo una pagina nella storia della cadetteria.

Idee chiare, modulo con poche variazioni (4-3-1-2), giocatori messi nel posto giusto e valorizzati nel migliore dei modi – Miha Zajc, Rade Krunic, Ismael Bennacer, ma anche i difensori Sebastiano Luperto e Giovanni Di Lorenzo tutti pronti a un ulteriore salto in avanti – che permettono ad Andreazzoli di scrivere il proprio nome fra quelli che hanno fatto grande l'Empoli per poi trovare soddisfazioni e successi anche altrove, due nomi su tutti: Maurizio Sarri e Marco Giampaoli.