Andreazzoli: "Nei primi 20 minuti di ieri il mio miglior Empoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, ha commentato la vittoria contro la Pro Vercelli ai microfoni di Radio Lady: "Con i miei collaboratori abbiamo rivisto velocemente la partita, per verificare quante occasioni abbiamo avuto. Compresi i gol sono 13 e se con queste occasioni sei costretto a sperare in un palo degli avversari al 93' questo testimonia che un po’ di sofferenza c’è stata. Io però sono contento di quello che ha fatto la squadra, soprattutto nei primi venti minuti. E’ stato forse il miglior tratto di gara da quando sono arrivato. Nel finale bisogna essere bravi a chiuderla, anche con meno occasioni. Questo è il calcio, sarebbe stato opportuno finire questa partita in modo più rilassato. I risultati delle altre squadre sono più che soddisfacente e noi andiamo avanti lasciandoci alle spalle un’altra gara. Entusiasmo? Speriamo che nella prossima gara ce ne sia ancora di più e così ancora in quella successiva tra le mura amiche. Per fare una bella foto allo stadio in una cornice ancora più importante. Continuità? La forza di una squadra spesso si valuta più nella continuità che non nella prestazione occasionale. Questa squadra ha dimostrato grandi doti morali e tecniche. Sa produrre un calcio importante, arioso piacevole, costruttivo e divertente, sia per il pubblico che per gli interpreti”.