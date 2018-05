Angelozzi: "Spezia? Tornerei volentieri, ma nessun contatto"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore sportivo Guido Angelozzi, in scadenza di contratto con il Sassuolo, ha parlato al Secolo XIX delle voci che lo vorrebbero di nuovo alla guida dello Spezia: “Sono voci, non ci sono dei contatti e se mi accostano a Spezia o Bari la cosa non mi dispiace perché vuol dire che ho lasciato buoni ricordi. Con il patron Volpi mi sono lasciato bene, c'è stima reciproca e ci si sente ancora di tanto in tanto. Al momento sto facendo riflessioni a 360 gradi perché voglio un progetto in cui possa lavorare come voglio io e dove possa esprimere le mie idee, - conclude Angelozzi - ma con lo Spezia, dove tornerei volentieri, non c'è ancora nessun contatto”.