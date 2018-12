© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Pescara Mirko Antonucci in un’intervista rilasciata a Il Centro ha parlato a 360 gradi della sua carriera e dell’approdo nel club abruzzese: “Ho 19 anni e devo fare un percorso di crescita e Pescara è la piazza ideale per diventare un calciatore importante. Di Francesco mi ha consigliato di venire qui e mi ha detto che mi sarei trovato bene, lo devo ringraziare anche per avermi fatto esordire in A e in Champions l’anno passato. Qui ho trovato un bel gruppo che può fare qualcosa di importante e magari conquistare la Serie A. Poi da qui sono passati calciatori come Politano e Caprari, io devo ancora lavorare molto per arrivare ai loro livelli, ma ce la metto tutta. - continua Antonucci – Non penso a un futuro alla Roma, devo dimostrare ancora tanto. Ruolo? Preferisco giocare a sinistra perché sono veloce e mi piace puntare l’avversario e saltarlo in dribbling, ma in giallorosso mi hanno impiegato anche da punta e posso giocare anche in quel ruolo”.