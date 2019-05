Antonucci saluta il Pescara: "Tornerete presto dove meritate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con un post pubblicato sul proprio account Instagram Mirko Antonucci, attaccante del Pescara di proprietà della Roma, ha voluto salutare il club abruzzese al termine della stagione. Per il giocatore si prospetta un rientro in pianta stabile nell'organico capitolino: "Finita un’altra stagione piena di grandi emozioni sia positive che negative, volevo ringraziare tutti i compagni di squadra che quest’anno mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno fatto crescere sia come persona sia come calciatore. Un grazie speciale va a tutta Pescara che ci ha sostenuto sempre in questo cammino che purtroppo si è concluso ieri non nel migliore dei modi... Vi porterò sempre dentro ognuno di voi, ovunque andrò, consapevole che sono stato in una città e una squadra che merita tanto e che tornerà dove si merita di stare!".