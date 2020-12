Aramu e Bocalon ribaltano la gara del Granillo: Reggina-Venezia finisce 1-2

vedi letture

Altra rimonta subita dalla Reggina in stagione. Questa volta è il Venezia a ribaltare la gara del Granillo grazie agli ingressi nella ripresa di Aramu e Bocalon. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla prima rete di Lafferty in stagione gli arancioneroverdi cambiano marcia nel finale di gara: al 77° arriva il pareggio a firma Aramu: il fantasista veneto si libera in area e impegna Plizzari alla respinta corta sulla quale arriva prima di tutti ribadendo in rete. Sette minuti dopo è invece Bocalon a sfruttare un assist di Di Mariano e battere il portiere calabrese per il 2-1 finale. Una sconfitta pesante per i calabresi con il tecnico Toscano che ora rischia l'esonero.