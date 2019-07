Arbitri, ecco i cinque fischietti promossi alla CAN B

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

S'è tenuta questo pomeriggio, presso la Sala del Consiglio Federale della Figc a Roma, la consueta conferenza stampa di fine stagione del presidente dall’AIA Marcello Nicchi per la presentazione delle risultanze dell'annata sportiva appena conclusasi. Sono stati presentati i nuovi organici arbitrali per la stagione 2019/2020 in Serie C.

Ecco i cinque nuovi fischietti che dalla CAN PRO sono promossi alla C.A.N. B

Daniel Amabile (33) sez. Vicenza - Quinto anno alla Can C

Giovanni Ayroldi (28) sez. Molfetta - Terzo anno alla Can C

Giacomo Camplone (30) sez. Pescara - Quarto anno alla Can C

Ivan Robilotta (31) sez. Sala Consilina - Quinto anno alla Can C

Simone Sozza (32) sez. Seregno - Quarto anno alla Can C

>Deroga V anno:

Daniele Paterna sez. di Teramo

Matteo Marchetti sez. Ostia Lido

>Dismessi per valutazioni tecniche:

Alessio Clerico sez. di Torino

Stefano Lorenzin sez. di Castelfranco Veneto

Marco Rossetti sez di Ancona

>Dismessi per limiti di appartenenza al ruolo:

Riccardo Annaloro sez. di Collegno

Nicolo' Cipriani sez di Empoli

Davide Curti sez. di Milano

Paride De Angelis sez. di Abbiategrasso

Ilario Guida sez. di Salerno

Alessandro Meleleo sez. di Casarano

Davide Miele sez. di Torino

Giovanni Nicoletti sez. di Catanzaro

Fabio Pasciuta sez. di Ravenna

Andrea Zingarelli sez. di Siena

>Dimissioni a domanda

Alessandro Chindemi sez. di Viterbo

Marco Guarneri sez. di Empoli