Ardemagni: "Sogno di essere capocannoniere e capitano dell'Ascoli"

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Matteo Ardemagni, attaccante dell'Ascoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Sono uno ambizioso e positivo per natura, quindi dico che sarebbe un sogno portare l'Ascoli in A. Poi non voglio promettere gol, ma solo per scaramanzia, perché l'ho fatto lo scorso anno e poi mi sono infortunato, anche se la media reti segnate/gare giocate è stata alta. Penso che l'Ascoli abbia buone prospettive, la società sta operando bene. Zanetti? So solo che ne parlano tutti molto bene. Sono a disposizione sua e dello staff. In B ho esperienza da vendere e quindi su di me si può contare. Scamacca? Giovane di prospettiva, se dovesse arrivare sarebbe un bel colpo. Sogni? Vorrei diventare capocannoniere e ... capitano dell'Ascoli".