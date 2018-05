Arini chiama, Donnarumma risponde: 1-1 tra Empoli e Cremonese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Botta e risposta a metà della ripresa e 1-1 finale. Al Castellani, Empoli e Cremonese si dividono la posta in palio in un match molto equilibrato, ravvivatosi nel secondo tempo dopo una prima frazione piuttosto avara di emozioni. Ospiti avanti al 69' con Arini, che sfrutta una bell'assist di Renzetti, bravo a sfondare sulla sinistra, arrivare sul fondo e a trovare il compagno tutto solo sul secondo palo. Passano pochissimi minuti e arriva il pareggio di Donnarumma, che trasforma un rigore concesso per atterramento dello stesso attaccante ad opera di Renzetti. Passettino in avanti per la squadra di Mandorlini, che sale a 45 punti in classifica, mentre l'Empoli prosegue la striscia positiva.