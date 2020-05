Arini: "Sono in scadenza, ma prima viene la salvezza della Cremonese. Poi il futuro"

Mariano Arini, centrocampista della Cremonese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di PrimaTivvù per parlare del suo futuro: “Le voci su un mio ritorno ad Avellino ad oggi sono infondate. Non ci sono stati contatti fino a questo momento. Sono in scadenza di contratto, la priorità è uscire fuori da questa situazione e capire cosa accadrà con questo campionato per raggiungere l'obiettivo salvezza con la Cremonese. Poi parlerò con la società grigiorossa, ad oggi è un argomento prematuro".