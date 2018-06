Ascoli a Bricofer per 8 milioni. Calabro possibile allenatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ALa Bricofer di Massimo Pulcinelli ha trovato nelle scorse ore l'accordo con Francesco Bellini per l'acquisto dell'Ascoli sulla base di 8 milioni di euro. Nelle prossime ore si attende la formalizzazione dell'affare per poi passare alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Per la panchina, scrive La Gazzetta dello Sport, difficile la conferma di Serse Cosmi con il nome di Antonio Calabro, ex Carpi, che rappresenterebbe un'idea da cui ripartire.