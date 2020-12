Ascoli, a gennaio sarà rivoluzione? Il duro lavoro che spetterà al neo Ds Polito

vedi letture

In casa Ascoli ieri è stato il giorno di Ciro Polito, nuovo Ds della formazione bianconera. Che a gennaio sarà chiamato a un grande lavoro di probabile "ristrutturazione della squadra".

Come infatti riferisce il Corriere Adriatico, molti giocatori - quasi tutti quelli scelti dall'ex Ds Giuseppe Bifulco - andranno via, mentre non dovrebbero esser sul piede di partenza gli stranieri: chiaro però che le partenze dovranno esser compensate. Ci sarà poi da capire la posizione di Riccardo Brosco e Michele Cavion: il difensore e il centrocampista sembrano intenzionati a rinnovare dovranno discutere per il loro rinnovo.