Ascoli, Abascal: "Conosco la squadra e per questo sarà più facile ripartire quando si potrà"

Anche l'allenatore dell'Ascoli Guillermo Abascal nel corso del meeting online dell’Ascoli Calcio "Crescere Insieme" ha parlato della situazione del calcio e di come sta cercando di portare avanti gli allenamenti della prima squadra: “L’Ascoli, scegliendomi, ha voluto portare avanti un lavoro iniziato con la scelta fatta l’estate scorsa, quando sono arrivato. Io e il mio staff prendiamo questo progetto in mano, abbiamo il vantaggio di conoscere la squadra e i calciatori di conoscere lo staff, sarà quindi più facile ripartire quando ce ne sarà la possibilità, con la voglia e l’ambizione di fare molto meglio per il bene della Società. Sentiamo molta responsabilità e un sentimento di gratitudine, con una carica emotiva altissima che cercheremo di trasmettere a tutti per intraprendere un percorso che ci porti a grandi risultati. - continua lo spagnolo come riporta il sito del club marchigiano - Come ritroveremo i calciatori dopo la pausa? Sono grandi professionisti e in questo periodo hanno seguito tutte le indicazioni. Da lunedì utilizzeremo proprio la piattaforma di oggi, Webex Meet, per delle sedute di allenamento così potremo essere collegati tutti insieme. Un lavoro sia fisico da parte dei Prof che da parte mia sull'analisi dei video, individuali e di reparto. Un allenamento virtuale, grazie al quale potremo vederci 4 o 5 volte a settimana, stando così più vicini e immaginando quella che potrà essere un'eventuale ripartenza dei campionati".