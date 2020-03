Ascoli, Abascal è pronto ma ancora non è stato ufficializzato il cambio alla guida tecnica

Guillermo Abascal è pronto a diventare il nuovi allenatore dell'Ascoli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club non ha ancora ufficializzato il cambio di guida tecnica, probabilmente perché adesso non c'è tutta questa fretta nel farlo, visto che non ci sono certezze sul prosieguo o meno della stagione. Lo spagnolo, che in possesso della licenza Pro Uefa che gli permette di allenare sia in serie B sia in serie A, avrà il compito di portare l’Ascoli alla salvezza, diventata obiettivo minimo dopo il frantumarsi delle ambizioni di inizio stagione.