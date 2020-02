Ascoli, Abascal: "Emozioni fortissime, ripartire da questo match"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Guillermo Abascal, tecnico ad interim dell'Ascoli, commenta ai microfoni di DAZN il successo per 3-0 sul Livorno:"Le emozioni sono fortissime, lasciare i ragazzi della Primavera anche per un giorno per me è stato difficilissimo, tengo molto a loro. Con la prima squadra è bastato soltanto cambiare la mentalità, Questo è un grandissimo gruppo e sono emozionato anche per loro, meritano questa soddisfazione, sono stati criticati tante volte ed oggi hanno dimostrato che ce la possono fare, che c'è una squadra e che uniti possono andare avanti. Bastava soltanto lavorare sul piano mentale, a livello calcistico e tattico abbiamo dato due input e soprattutto ad inizio primo tempo potevamo andare con passaggi filtranti per la punta come nel caso del primo gol, dopo a livello difensivo abbiamo sofferto tanto. Questa squadra ha la possibilità di difendere più alta e non l'abbiamo fatto oggi, però non ho niente da rimproverare a loro perchè alla fine sono stati protagonisti di una grandissima partita. Ringrazio i calciatori per tutto quello che hanno fatto e l'identità di squadra deve ripartire proprio da questo match".