Ascoli, Abascal: "Lavorare di più e migliorare"

L'Ascoli ha perso 1-0 contro il Perugia. A fine gara interviene l'allenatore dei marchigiani, Guillermo Abascal. Ecco quanto evidenziato da Piceno Oggi: "Dobbiamo ancora lavorare di più e migliorare. Abbiamo superato diverse volte l’avversario nel primo tempo sapendo che avevano una difesa lenta all’inizio abbiamo avuto la possibilità di fare gol, ogni partita è diversa ma con 20 giorni di lavoro modificare gli schemi in partita non è facile. Perugia offensivo? Non conta se in casa o fuori ma mi aspettavo comunque una squadra che fa pressing alto. Scamacca? SI è allenato poco ma ha fatto una grandissima prestazione gli è mancata solo la conclusione ma ha fatto salire la squadra tenendo tantissimi palloni. Brosco? Ha avuto problemi fisici e doveva riposarsi, non potevamo rischiare".