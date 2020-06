Ascoli, Abascal medita un cambio di modulo per il proprio esordio. E intanto arriva Bifulco

"Bifulco per l'Ascoli. E intanto Abascal prepara l'esordio", titola fra mosse societarie e ripresa del campionato il Corriere Adriatico in edicola. "Giuseppe Bifulco è il nome più accreditato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'Ascoli. Il club bianconero sembra aver fatto la sua scelta che è caduta appunto su Bifulco che ha così scavalcato tutti i direttori sportivi che si erano proposti. Il suo nome era rimasto finora nascosto. - continua il quotidiano tornando poi sulle questioni di campo - In attesa di novità la squadra prosegue con gli allenamenti in vista della partita contro la Cremonese. Il tecnico Abascal medita cambi di formazione e probabilmente anche il modulo in cui ha sempre creduto e potrebbe così passare dal canonico 4-3-3 al 3-5-2".