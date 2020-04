Ascoli, Abascal: "Mi porto dentro l'esperienza al Barcellona. E quell'idea di calcio"

Il neo tecnico dell'Ascoli Guillermo Abascal dalle colonne del Corriere Adriatico ha parlato della sua nomina spiegando che farà tutto il possibile per ripagare la fiducia del patron Pulcinelli e della società: “Sono un appassionato di calcio che ha avuto la fortuna di fare belle esperienze nelle giovanili di Barcellona e Siviglia, ma preferivo fare l'allenatore che il giocatore. Voglio avere un gruppo che mi segue e al di là di questo il Barcellona ha una sua identità ed è molto più di una società. Quello è un calcio visto in un modo unico fin dai tempi di Crujff e portato avanti rispettando queste idee. Per alcune cose mi posso identificare in quel modo di fare calcio, ce l'ho dentro, anche se sono giovane. Poi fin da bambino ho la passione per il calcio italiano. - continua Abascal – Non guardo la carta d'identità, baso tutto sul rispetto, sulla chiarezza e sulla sincerità. La prima al Del Duca? Da casa vedo lo stadio ogni giorno, ma stare in panchina sarà tutta un'altra cosa. Pulcinelli? Gli dico grazie per aver deciso di darmi in mano la squadra e spero di ripagarlo e portare l'Ascoli dove merita di stare”.