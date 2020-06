Ascoli, Abascal pronto al rush finale: con sette Primavera aggregati alla prima squadra

vedi letture

Sono ben sette i giovani della Primavera che sono stati aggregati alla prima squadra dell'Ascoli dopo la promozione del tecnico Guillermo Abascal. Si tratta di Manuel Alagna, Mattia D'Agostino, Davide Di Francesco, Emanuele Maurizi, Lorenzo Pulsoni, Francescoi Semeraro e Francesco Intinacelli, tutti giocatori che – come riferisce Il Corriere Adriatico - si giocheranno le loro chance per esordire in Serie B. Al fianco del giovane tecnico spagnolo c'è il team manager Mirco Evangelisti, ultimo dirigente da campo rimasto dopo l'addio del direttore sportivo Tesoro e quello in arrivo del team manager Lillo. Evangelisti, che ha anche il patentino da direttore sportivo, potrebbe assumere in futuro il ruolo di uomo mercato al fianco di Abascal, che avrà carta bianca su acquisti e cessioni.