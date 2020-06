Ascoli, Abascal punta sui migliori talenti per la salvezza. Intinacelli e D'Agostino, esame da big

Ascoli come terra del talento. Come patria dove i giovani possono crescere e sbocciare. La gara di ieri sera contro la Cremonese, persa per 3-1, ha avuto anche un risvolto positivo. E lo ha ammesso anche il tecnico Guillermo Abascal, che dopo la gara contro i grigiorossi ha ammesso che "la voglia di Francesco Intinacelli e di D'Agostino possono far vincere i duelli, far danni all'avversario. Hanno voglia e sono ambiziosi".