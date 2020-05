Ascoli, Abascal: "Sarà più facile ripartire quando ce ne sarà la possibilità"

Il tecnico dell'Ascoli Guillermo Abascal ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ringrazio la società, il patron, il presidente, il direttore sportivo, tutti, perché questa scelta vuol dire tanto: quando un club vuole cambiare, in genere ricorre a qualcuno di fuori per portare qualcosa di diverso, invece l’Ascoli, scegliendomi, ha voluto portare avanti un lavoro iniziato con la scelta fatta l’estate scorsa, quando sono arrivato. Io e il mio staff prendiamo questo progetto in mano, abbiamo il vantaggio di conoscere la squadra e i calciatori di conoscere lo staff, sarà quindi più facile ripartire quando ce ne sarà la possibilità, con la voglia e l’ambizione di fare molto meglio per il bene della società. Sentiamo molta responsabilità e un sentimento di gratitudine, con una carica emotiva altissima che cercheremo di trasmettere a tutti per intraprendere un percorso che ci porti a grandi risultati".