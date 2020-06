Ascoli, Abascal: "Stasera è mancata aggressività, testa al prossimo match"

vedi letture

Il tecnico dell'Ascoli Guillermo Abascal ha parlato alla stampa dopo la sconfitta interna per 3-1 contro la Cremonese: "Stasera è mancata sicuramente aggressività - riporta Picenotime.it - abbiamo subito a causa di ciò il primo gol mentre gli altri due sono situazioni tattiche. L'aggressività della Cremonese è stata quella giusta per fare gol negli episodi che ha avuto. Non ha funzionato l'impostazione del gioco perchè quando giochi contro una squadra che mira a non subire e chiudersi, la fase di impostazione diventa troppo importante perchè altrimenti subisci troppe ripartenze. Siamo stati deboli e non abbiamo girato bene, non facendo le preventive. La presenza in area avversaria è stata maggiormente nostra ma i cross che può fare Ninkovic diventano inutili se nessuno attacca la porta. Non avevamo convinzione per fare gol. Potevamo ribaltarla prima, ci hanno concesso tutto il centrocampo ma senza cattiveria diventa dura. Non abbiamo trovato nulla tranne i cross, quindi siamo arrivati debolmente. La sostituzione di Gravillon non è stata tattica ma ho voluto migliorare l'impostazione e non subire la mancanza di concentrazione in un ruolo delicato come il suo. Ranieri è mancino, avendo profondità poteva darci qualcosa in più. Oggi non ho visto però Gravillon attento e concentrato. Sono sicuro che si riprenderà perchè avrà la possibilita già dalla prossima partita di tornare a giocare bene come sa fare. Sono undici partite, abbiamo perso la prima e dobbiamo analizzare come è avvenuto per evitare di ripete errori. Penso solo ad allenarci e migliorare e concentrarci tutti. Siamo stati molto piu presenti in area noi che la Cremonese e questo non fa preoccupare. Scamacca non titolare non è per fare una sorpresa a qualcuno ma dietro queste scelte ci sono giorni di allenamento e analisi. Penso sempre al meglio per la partita o per avversario che ho davanti. Mi prendo la responsabilità per i risultati e per come metto in campo la formazione come è giusto che sia. Morosini ha avuto crampi ed è questo motivo per la sostituzione mentre Intinacelli e D'agostino li ho inseriti perchè hanno determinazione voglia ambizione e cattiveria e possono vincere duelli con la loro velocità portando danno all'avversario probabilmente ho fatto cambi troppo tardi ma li rifarei. Non mi preoccupa la sconfitta perchè l'avversario non è stato superiore nelle due fasi a noi; penso che siano stati superiori solo per episodi e mancanza di determinazione e aggressività in area da parte nostra ha sbilanciato la partita a loro favore. Non ho paura del risultato. Tutti gli episodi parttono da un azione e le partite si decidono per degli errori e noi stasera ne abbiamo commessi. Mi preoccupo se vedo sfiducia ma almeno io oggi ho avuto la dimostrazione di essere molto presenti e avere identità di gioco e migliorando alcuni aspetti possiamo vincere le partite. Ho visto una squadra che ha cercato il pareggio in tutti i modi fino alla fine quindi nessuna preoccupazione. Ci concentriamo già sul prossimo match cercando di essere più determinati sugli episodi che possono sbilanciare la partita".