Fonte: ascolicalcio1898.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E’ ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che martedì sera saranno impegnati al Del Duca nel match infrasettimanale con il Foggia: i titolari della sfida di ieri con la Cremonese hanno svolto una seduta di scarico e un lavoro defaticante in piscina; tutti gli altri sono stati impegnati in corse a secco alternate a una partita finale a campo ridotto. E’ rientrato in gruppo Lanni, che ha terminato il lavoro di recupero a Roma. Si è allenato a parte Ardemagni, presso l’Isokinetic di Torino, mentre è rimasto a casa Baldini, influenzato. Terapie per D’Elia per un affaticamento all’adduttore.

Domani la rifinitura è fissata alle 15:30 a porte chiuse al Picchio Village