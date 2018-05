Ascoli, affaticamento muscolare per Lores Varela e Clemenza

© foto di Federico Gaetano

Seduta tattica e partita oggi pomeriggio per l'Ascoli in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Pescara. Spettatori d'eccezione i vincitori del concorso B Start della League of Fans. Si sono allenati a parte Clemenza e Lores Varela per affaticamento, Martinho, che ancora non ha recuperato dal problema al polpaccio e Favilli, che prosegue il programma individuale. Terapie per Carpani.