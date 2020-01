Intervistato da Seriebnews.com l’agente Paolo Paloni ha parlato del futuro di Nikola Ninkovic, calciatore che potrebbe lasciare l’Ascoli e piace molto al Bari: “È una situazione in divenire, ci sono state delle manifestazioni d’interesse sia in Italia sia all’estero, ma al momento l’Ascoli sta puntando su di lui. Se arrivasse un’offerta importante verrà valutata, ma a oggi non c’è nulla. - continua Paloni - Ninkovic è contento, tra gol ed assist: sta dimostrando sul campo di star bene fisicamente e mentalmente. Il calcio lo conosciamo tutti, se arrivano delle proposte se ne parla con la società, ma ad oggi non c’è nulla di così vicino".