Ascoli, ag. Sabiri: "Difficile dire no alla Lazio, ma qui potrà giocare con continuità"

Per diverse settimane Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe 1996 del Paderborn, è stato accostato, via Lazio, alla Salernitana. Oggi dai microfoni di Fussballeck l'agente del giocatore Amin Sakman ha spiegato il perché della successiva scelta di sposare, invece, il progetto dell'Ascoli: "Non è stato facile dire no alla Lazio, ma Abdelhamid è in un'età nella quale deve giocare con continuità e con un ruolo importante. Per questo abbiamo scelto Ascoli. Siamo rimasti colpiti da quando volessero chiudere l'operazione. In più l'ambizione del club è quella di arrivare in Serie A e questo ha aiutato a convincerci ad accettare".