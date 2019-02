© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Ascoli è al lavoro per prolungare il rapporto con il mediano Bright Addae e attende solo il ritorno del suo agente dall’estero per sedersi al tavolo delle trattative per provare a trovare un accordo. Lo riporta il Corriere Adriatico spiegando però che c’è qualche dubbio sulla volontà del centrocampista di continuare in bianconero.