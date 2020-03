Ascoli, al tramonto la gestione Stellone: a lavoro per i modi dell'addio

Che l'esperienza di Roberto Stellone all'Ascoli sia terminata è cosa nota, il tecnico non era presente neppure all'ultima seduta di allenamento della formazione bianconera.

Esonero che è quindi una formalità, ma di non poco conto: come infatti riporta La Gazzetta dello Sport, sono da decidere ancora gli estremi che porteranno all'addio, allp scioglimento di quel contratto in essere.

Attesi quindi sviluppi.