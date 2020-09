Ascoli, altro no del Carpi per Saric. Le contropartite non stuzzicano i biancorossi

L’Ascoli continua a lavorare per portare in bianconero Dario Saric, ma si trova a fare i conti con un Carpi che non sembra disposto a scendere nella valutazione del centrocampista. Il club biancorosso, come riporta Il Resto del Carlino, continua a valutare 500mila euro il calciatore, una cifra che può scendere a 350mila euro in caso di contropartite tecniche gradite al club. Al momento però i nomi messi sul tavolo dall’Ascoli – Beretta, Laverone e Pinto – non stuzzicano troppo il palato dei biancorossi. Nel frattempo il club marchigiano avrebbe sondato il terreno anche per un altro giocatore emiliano come il difensore Daniele Sarzi Puttini.