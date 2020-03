Ascoli, amarezza Stellone: "Chiediamo scusa ai tifosi"

Breve intervista per il tecnico dell'Ascoli Roberto Stellone, visibilmente amareggiato per il ko maturato a Pescara questa sera: "E' stata una partita strana, dai due volti. Nella prima mezz'ora ho visto una prestazione importante, abbiamo creato una serie innumerevoli di presupposti per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Talvolta abbiamo sbagliato la scelta nell'ultimo passaggio, in altre circostanze ci è mancata un pizzico di concretezza. Siamo andati addirittura sotto, ma la reazione immediata coincisa col pareggio mi lasciava ben sperare. Purtroppo nella ripresa siamo spariti dal campo, quel doppio palo preso nel finale non cambia più di tanto il mio giudizio. Mi dispiace per i tifosi: chiediamo scusa e resettiamo, consapevoli di avere i mezzi per riscattarci contro il Chievo anche grazie all'inserimento di qualche calciatore più fresco atleticamente".