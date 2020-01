Un Ascoli in crisi e in attesa della nomina del nuovo tecnico dopo l'esonero di mister Paolo Zanetti. Il tutto con una partita da preparare, quella contro il fanalino di coda Livorno.

Per farlo al meglio, il club ha optato per il ritiro anticipato. La squadra, ora guidata dal tecnico della Primavera Guillermo Abascal, è in partenza per Roma, dove resterà in ritiro fino a venerdì 31 gennaio: oggi pomeriggio alle15:00 è prevista la prima seduta di lavoro, con gli allenamenti che proseguiranno mercoledì e giovedì con una sessione pomeridiana al medesimo orario e venerdì la rifinitura mattutina, che precederà la partenza alla volta della Toscana.