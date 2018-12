© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Autore della rete che ha portato l'Ascoli in vantaggio contro lo Spezia dopo appena cinquanta secondi, Matteo Ardemagni ha festeggiato il traguardo del 100° gol in Serie B con una maglia celebrativa mostrata ai tifosi presenti al Del Duca. L'attaccante che finora decide il match è intervenuto ai microfoni di Dazn alla fine del primo tempo: "Avevo tanta voglia di segnare questa rete, ma non mi accontento. Soprattutto non dobbiamo abbassare la guardia nella ripresa, se vogliamo portare a casa la vittoria. Dedico questa rete a tutte le persone che mi sono state vicine durante l'infortunio al braccio".