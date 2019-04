© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matteo Ardemagni, attaccante dell'Ascoli, commenta a DAZN il primo tempo contro il Cittadella chiuso in vantaggio per 0-2:

"Sono contento sia per il gol che per la prestazione della squadra. Non dobbiamo mollare, il Cittadella ha grandi qualità, dobbiamo continuare così".