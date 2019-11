© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto all'intervallo di Ascoli-Venezia ai microfoni di DAZN, l'attaccante bianconero Matteo Ardemagni ha così commentato i primi 45 minuti della gara del Del Duca, segnati anche dal suo scontro durissimo con Cremonesi su calcio d'angolo e che gli è anche costato una vistosa fasciatura: "Ho avuto uno scontro con Cremonesi, mi sono aperto ma non mi sono fatto male. Tre partite in una settimana a 32 anni? A volte è anche una questione mentale. Anche grazie agli allenamenti che svolgiamo in settimana sto bene. Per vincerla dobbiamo essere compatti, perché il Venezia si copre bene. Bisogna far girare ancora la palla e cercare di creare ancora più occasioni".