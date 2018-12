Ascoli, Ardemagni: "Doppia gioia, aspettavo da tanto il gol numero 100"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il gol numero 100 arrivato in Serie B, il giocatore dell'Ascoli Matteo Ardemagni ha detto: "Sono molto contento per la vittoria e per il centesimo gol, che aspettavo da tanto, già dallo scorso anno, ma non sono riuscito ad esprimermi al meglio l'ultima stagione. E se lo scorso anno non era solo demerito mio, quest'anno non è soltanto merito mio se segno. La mia gioia è doppia perché ero reduce dall'infortunio al braccio, ma non mi accontento, voglio fare sempre più gol. Ninkovic? Lo perdoniamo perché ha dato tanto nelle partite precedenti, ma oggi era nervoso e deve evitare, a fine partita l'ho rincuorato. Ho sfiorato il secondo gol? Sì, è vero, ma 101 poi suonava male, oggi andava bene il centesimo".