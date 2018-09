Ascoli, Ardemagni: "Il gol è una medicina fondamentale"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante dell'Ascoli Matteo Ardemagni ha commentato dopo il successo casalingo contro il Lecce: "Per un attaccante il gol è una medicina fondamentale e oggi è stata un'emozione unica segnare. L'intesa con Laverone è grande perché ci conosciamo da tempo. Conosce bene i miei movimenti e io so dove mi passerà la palla e così è stato anche oggi in occasione del gol; abbiamo ottenuto tre punti importantissimi. La trattenuta sul gol? C'è stato un contrasto, ma come tanti altri che ho subito nel corso della gara e non sono stati fischiati nonostante il guardalinee fosse a un metro di distanza. Con Meccariello ci siamo sempre scontrati a livello fisico. Sul gol ho preso il tempo sul primo palo, dove Laverone mi aveva messo la palla. La dedica è per il capitano che oggi non è potuto essere dei nostri".