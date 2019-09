Ascoli, Ardemagni miglior marcatore in attività della Serie B

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo i grandi numeri di Da Cruz. L'Ascoli può adesso vantare anche i grandi numeri di capitan Matteo Ardemagni, che con il gol siglato allo Spezia diventa il miglior marcatore in attività - fra quelli che giocano in questa stagione nella seconda serie italiana - della storia di Serie B: 106 le reti siglate dall'attaccante, che guarda però già oltre. In Cadetteria, infatti, il miglior cannoniere è Emanuele Calaiò, da poco ritiratosi dal calcio giocato: carriera chiusa con 107 reti. Ma per l'ascolano il traguardo è a un passo.

Più difficile invece raggiungere i recordmen assoluti della Serie B - Ardemagni attualmente è al 13 posto - con Stefan Schwoch a guidare la classifica con 135 reti seguito da Daniele Cacia, ora al Piacenza, e Andrea Caracciolo, ora alla Feralpisalò, rispettivamente con 134 e 132 reti all'attivo.