Ascoli, Ardemagni: "Non siamo qui per una gita, ci proveremo"

© foto di Andrea Rosito

A Rai Sport, prima del match contro il Genoa, ha parlato l'attaccante dell'Ascoli, Matteo Ardemagni. Queste le sue parole: "Non sarà facile, ma ci proveremo. Non siamo qui per una gita, ma daremo tutto per l'impresa. Serve tanta qualità, serve grinta e cattiveria agonistica per battere il Genoa".