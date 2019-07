Ascoli, asse di mercato col Fano: si parla di Santini, Carpani e Ngombo

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Mentre la dirigenza dell'Alma Juventus Fano è all'opera per completare la domanda di riammissione in Serie C gli uomini mercato del club marchigiano si sono attivati per reperire giocatori utili al nuovo corso. Secondo quanto riportato da Corriere Adriatico, a tal proposito, spunta l'ipotesi di un vero e proprio asse di mercato con l'Ascoli. Il quotidiano parla infatti della possibilità che dal club bianconero possano arrivare ben tre elementi. Si tratta del centrocampista Gianluca Carpani e degli attaccanti Claudio Santini e Maecky Ngombo.