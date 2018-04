Ascoli, Bellini: "Ho fiducia nel gruppo, vedo i ragazzi motivati"

Prima di ripartire per il Canada, il presidente Francesco Bellini ha commentato così il 2-2 fra Ascoli e Perugia: "Ho fiducia nel gruppo, vedo i ragazzi molto motivati, poteva andare meglio, ma il pareggio va anche bene perché il Perugia è una grande squadra, ma il risultato di oggi ce lo siamo meritati tutto. In classifica ci sono altre squadre insieme a noi a lottare per la salvezza, noi avremo degli scontri diretti e questa salvezza dovremo guadagnarcela da soli e ci dovremo battere nelle prossime partite rimaste. Addae? E' stato uno dei miei primi acquisti, all'inizio era facile ai cartellini rossi e anche gli arbitri lo punivano subito al primo fallo, poi lo abbiamo educato abbastanza e ora è diventato fondamentale. Il prossimo match con l'Entella vale mezza stagione e i ragazzi lo sanno. Vi chiedo di incitare la squadra perché ci sono tanti giovani che hanno bisogno di supporto e oggi mi hanno detto che dai parterre ci sono state tante critiche, ingiuste perché i ragazzi hanno dato tutto".