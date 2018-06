Ascoli, Bellini: "L'Entella non meritava la C. Foggia, qualcosa non torna"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

"L'Entella non meritava di retrocedere, c'erano altre squadre che dovevano andare in Serie C e non quella chiavarese. Se penso alla questione del Foggia c'è qualcosa che non mi torna in questo calcio". Parole e musica, anche abbastanza dure, di Francesco Bellini, patron e presidente dell'Ascoli, che nel post partita dei playout, vinti dai marchigiani contro l'Entella, ha comentato così la chiusura del campionato di Serie B. A riportarle, Il Secolo XIX.