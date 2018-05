Ascoli, Bellini: "Spero in uno stadio pieno. Sono sicuro che ci salveremo"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Il presidente dell'Ascoli Francesco Bellini attraverso i canali ufficiali del club ha voluto esprimere la propria fiducia e il proprio supporto a squadra e tecnico a pochi giorni dallo scontro diretto con l'Avellino: “Sabato c'è una partita importantissima, ma non quella finale, siamo terzultimi e vincendo ci lasceremo dietro l'Avellino. Quel che conta è fare punti su punti perché siamo tutte lì e ancora non si sa cosa succederà. Mi auguro che allo stadio tanti tifosi facciano sentire un supporto genuino a questi ragazzi così che l'Avellino dovrà giocare anche contro i tifosi ascolani che faranno tanto tifo. In campo i nostri ragazzi daranno la vita per vincere e salvarsi, ve lo posso assicurare perché ho la loro parola. - continua Bellini dal Canada - Spero che un'annata come questa non si verifichi più, siamo stati molto sfortunati, abbiamo perso per infortunio tanti giocatori e non per poco tempo ma per mesi e mi auguro che non succederà più perché la squadra e i calciatori c'erano, ma queste sono cose che nel calcio succedono e la colpa non è di nessuno, a gennaio nel mercato abbiamo cercato di rimediare e le cose sono andate meglio. Se i play out sarebbero un fallimento? Non ci penso affatto ai play out, se poi dovessimo farli va bene, ma ora non sono proprio nella mia mente. La squadra è giovane e ci metterà tanto impegno, ne uscirà vincente, sono sicuro che ci salveremo".